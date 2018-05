Het is aansluiten: drukste spits van 2018 met 955 kilometer

Op de Nederlandse wegen stond vanmiddag 955 kilometer file en daarmee is het de drukste file van 2018. Inmiddels is de spits over het hoogtepunt heen, maar nog altijd staat het verkeer op veel plekken stil.

Opvallend is volgens een woordvoerder van de ANWB het grote aantal files op N-wegen. "Die staan muurvast vanwege wateroverlast door het slechte weer in met name het zuiden van het land."

Ongelukken zijn dit keer niet de grote veroorzakers van files. "Wel is er veel recreatief verkeer op de Veluwe en zijn er nog veel Duitsers die richting het oosten rijden na een lang Pinksterweekend."

De vorige recordfile van dit jaar was op 27 maart. Toen telde de ANWB 927 kilometer aan files, veroorzaakt door regen en ongelukken. De drukste spits ooit was op 31 oktober 2016. Toen werd voor de eerste en tot nu toe ook enige keer de grens van 1000 kilometer doorbroken en stond er 1016 kilometer file.