Lava-gifwolk Hawaï levert spectaculaire beelden op

Dicht in de buurt van de gifwolk komen, kan leiden tot ernstige huid- en ademhalingsproblemen. Het zuur in de gaswolk is volgens deskundigen net zo bijtend als verdund accuzuur.

De lava uit de vulkaan op Big Island liet de afgelopen weken al een spoor van vernieling achter. Tientallen huizen zijn verwoest en zeker 2000 mensen zijn geëvacueerd, van wie er 300 in schuilkelders ondergedoken zitten.