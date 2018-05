Twijfels over cv aanstaande premier Italië

Giuseppe Conte, de hoogleraar die door de coalitiepartijen in Italië is voorgedragen als nieuwe premier, heeft mogelijk een onterechte vermelding op zijn cv staan. Conte stelt dat hij aan de New York University studeerde, maar bij die onderwijsinstelling zeggen ze hem niet te kennen.

De 54-jarige Conte is een grote onbekende in de Italiaanse politiek. Het kwam als een verrassing dat de coalitie van de populistische partijen Lega en de Vijfsterrenbeweging hem naar voren schoof als nieuwe premier. De hoogleraar privaatrecht heeft geen politieke ervaring.

Studies aan bekende universiteiten

De informatie die de pers gisteren over hem en zijn academische verleden naar buiten bracht, was gebaseerd op het curriculum van Conte dat op websites van Italiaanse instanties staat. Daarin staat dat hij werkte aan beroemde universiteiten over de hele wereld, zoals de Franse Sorbonne-universiteit, het Britse Girton College en het Amerikaanse Yale.

Verder zou Conte tussen 2008 en 2012 zijn bijgeschoold aan de New York University. Daar zou hij iedere zomer langer dan een maand zijn geweest.

'Kennen niemand met deze naam'

Maar uit navraag van The New York Times blijkt dat ze de Italiaan aan die universiteit helemaal niet kennen. "In onze administratie staat niemand met deze naam, niet als student en niet als faculteitsmedewerker", zegt een woordvoerder van de universiteit.

Ze voegt eraan toe dat het wel zou kunnen dat Conte cursussen van een of twee dagen volgde aan de universiteit, aangezien daarbij geen gegevens van de deelnemers worden bewaard.

Conte zelf heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de New York University. Het is de vraag of het nieuws gevolgen gaat hebben voor zijn aanstaande functie als premier. Op dit moment buigt de Italiaanse president Mattarella zich nog over de voordracht.