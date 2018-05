Onbekende professor naar voren geschoven als premier van Italië

In Italië hebben de Vijfsterrenbeweging en de partij Lega de 54-jarige hoogleraar bestuursrecht Giuseppe Conte naar voren geschoven als premier van een coalitieregering van de twee partijen. De partijleiders Salvini van Lega en Di Maio van de Vijfsterrenbeweging hebben Conte voorgedragen bij president Mattarella. Die moet Conte vervolgens de opdracht geven een nieuwe regering te vormen.

De jurist Conte is een aanhanger van de Vijfsterrenbeweging, maar heeft geen politieke ervaring.

Vrijdag bereikten de twee populistische en eurosceptische partijen een regeerakkoord. Hun achterbannen gingen daar de aflopen dagen in grote meerderheid mee akkoord. De nieuwe coalitie wil de uitgaven flink verhogen en snoeien in de belastingen en gaat daarmee in tegen de richtlijnen van de eurozone.

De financiële markten reageerden negatief op de vorming van de regering. Vrijdag ging de Italiaanse beurs omlaag en steeg de rente.