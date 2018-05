Overheid hoeft geen extra maatregelen te nemen tegen luchtverontreiniging

De overheid hoeft voorlopig geen extra maatregelen te nemen om te voldoen aan de Europese norm voor fijnstof. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie en de Stichting Adem.

Eerder had de rechtbank de milieuorganisaties in het gelijk gesteld. Dat betekende dat de staat geen nieuwe maatregelen mocht nemen waarvan verwacht kon worden dat die zouden leiden tot een overschrijding van de Europese norm voor luchtkwaliteit. De overheid ging tegen die uitspraak in beroep, omdat het verbod onterecht zou zijn.

Het gerechtshof veegt het verbod van de voorzieningenrechter nu van tafel, omdat er inmiddels ook een uitspraak is geweest in een bodemprocedure die Milieudefensie had aangespannen. Die zaak werd door de staat gewonnen. Tijdens het kort geding bij de rechtbank was die uitspraak er nog niet.

Bodemvonnis

Het hof heeft zijn uitspraak afgestemd op het bodemvonnis en komt daarom tot de conclusie dat de staat ook in deze zaak in het gelijk moet worden gesteld. In de uitspraak van de bodemprocedure stond onder meer dat de overheid geen extra veiligheidsmarge hoeft toe te passen ten opzichte van de Europese norm.

"Op de staat rust wel de verplichting om ervoor te zorgen dat de grenswaarden niet opnieuw worden overschreden. Die verplichting kan niet leiden tot toewijzing van de vordering om iets extra's te doen boven op de verplichtingen die uit de Europese regelgeving voortvloeien", laat het hof weten.