Game-ontwikkelaar looft 100 miljoen dollar prijzengeld uit voor Fortnite

Niet eerder stelde een ontwikkelaar zo veel prijzengeld beschikbaar in één game-seizoen, zei economieredacteur Nik Wouters in het NOS Radio 1 Journaal. Voor het eveneens populaire computerspel Dota 2 is in totaal zo'n 119 miljoen euro uitgeloofd bij toernooien, maar dat bedrag werd uitgekeerd over een periode van zeven jaar.

Met het prijzengeld wil Epic Games van Fortnite een echte e-sport maken. "We zijn voor een competitieve benadering van de game. We willen dat mensen ervan genieten om het spel te spelen of te bekijken", stelt het bedrijf in een verklaring.

Eenvoudig terugverdienen

De makers weten natuurlijk dat ze dit bedrag eenvoudig zullen terugverdienen, aldus Wouters. Het spel is gratis te downloaden, maar de ontwikkelaar verdient geld aan spelers die objecten, dansjes en andere dingen kopen terwijl ze spelen. Daarmee zou Epic Games maandelijks meer dan 100 miljoen dollar binnenhalen.

"Het nieuws over het prijzengeld genereert extra publiciteit", legde Wouters uit. "Daardoor zullen meer mensen het spel bekijken en het vervolgens ook zelf gaan spelen." Streams waarop mensen Fortnite live kunnen volgen, worden nu al tienduizenden keren bekeken.