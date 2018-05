Eindelijk plannen voor Franse banlieues: 'Even verderop is iedereen rijk'

In zogeheten achterstandswijken, die veelal in de banlieues liggen, wonen zo'n vijf miljoen Fransen. De armoede is er gemiddeld drie keer zo hoog als in de rest van Frankrijk en er wonen twee keer zoveel mensen met een bijstandsuitkering. Volgens schattingen is ongeveer de helft van de banlieuebewoners direct of indirect van buitenlandse afkomst.

De Franse voorsteden kwamen in 2005 wereldwijd in het nieuws, toen verspreid over het land rellen uitbraken die wekenlang duurden. Honderden auto's en gebouwen werden in brand gestoken. Bewoners hadden genoeg van hun levenssituatie, de armoede en discriminatie.