Microsoft belooft: regels Europese privacywet gelden wereldwijd

Microsoft belooft zijn gebruikers dat de regels van de nieuwe Europese privacywet ook gaan gelden voor gebruikers buiten Europa. Dat schrijft Julie Brill, vicepresident van Microsoft, in een blog op de website van het technologiebedrijf.

Dat betekent dat gebruikers wereldwijd kunnen zien welke gegevens Microsoft van hen verzameld heeft. Daarnaast kunnen die data aangepast of verwijderd worden door gebruikers.

Brill schrijft dat die nieuwe regelgeving "belangrijke principes bevat die wereldwijd relevant zijn". "We geloven dat privacy een fundamenteel mensenrecht is. Omdat mensen steeds meer hun leven online delen en meer afhankelijk zijn van technologie is de bescherming van de privacy belangrijker dan ooit."