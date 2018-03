Facebook wordt iets transparanter (maar blijft gewoon data verzamelen)

Daarnaast introduceert het platform 'Toegang tot jouw gegevens', waar gebruikers een overzicht krijgen van alle informatie waar het platform over beschikt - denk aan openbare berichten en reacties. De informatie die hier staat kan tevens worden verwijderd. Ook is het mogelijk hier een kopie van je eigen Facebook-archief te downloaden (een mogelijkheid die al langer bestaat en waar de laatste dagen veel gebruik van is gemaakt).

In de komende weken gaat Facebook ten slotte beter uitleggen welke data het bedrijf verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Signaal aan de politiek

Het vernieuwen van de instellingen betreft een cosmetische ingreep. Facebook verandert niks aan wat het van je verzamelt, maar wil hierover wel transparanter zijn. Het is ongetwijfeld deels bedoeld als signaal richting de politiek dat het bedrijf alle kritiek van de afgelopen tijd serieus neemt. Of het voldoende is, blijft de vraag.

Daarnaast speelt mee dat op 25 mei in de Europese Unie de Algemene Verordening Gebruikersgegevens ingaat (de AVG). Die verplicht bedrijven zoals Facebook om duidelijker toestemming te vragen voor het verzamelen van gegevens.