Britse koningshuis deelt officiële trouwfoto's Meghan en Harry

Het Britse koningshuis heeft drie officiële trouwfoto's van de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle naar buiten gebracht. De foto's zijn gemaakt door fotograaf Alexi Lubomirski.

Twee foto's zijn groepsfoto's van de familie en de bruidskinderen. Ze zijn zaterdag gemaakt in Windsor Castle, na de rijtoer in een koets.

Ook van het pasgetrouwde stel is een foto gedeeld: deze is zwart-wit. Op social media schrijft Kensington Palace: "De hertog en hertogin willen iedereen die betrokken was bij het huwelijk hartelijk bedanken. Ze voelen zich heel gelukkig dat ze hun dag konden delen met alle mensen die in Windsor waren of de ceremonie op televisie keken."