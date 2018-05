Komt er in de Europese Unie een verbod op memes?

Voor Henri is het bewijs dat de filters er nooit mogen komen. "Als die filters er al waren geweest, waren die plaatjes niet eens online gekomen," zegt De Jong er nu over. "Terwijl de rechter het uiteindelijk wel toestaat. Dat bewijst maar dat dit soort dingen niet vooraf moeten worden gefilterd, maar achteraf. Anders had niemand er ooit van gehoord."

De strijd tussen internetbedrijven en auteurs zal de komende twee maanden nog flink gevoerd worden in Brussel. Daar lopen lobbyisten van beide kanten de deur plat bij Europarlementariërs en ambtenaren. Nog voor de zomer moet er in Brussel een besluit zijn over hoe het verder gaat met door auteursrechten beschermd materiaal.