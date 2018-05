'Vakantiegeld wordt vaker besteed, minder vaak gespaard'

Waar ze naartoe wil op vakantie, weet ze nog niet precies. "We kijken naar Spanje, Italië, Kroatië, een beetje die hoek." Maar er is nog niks geboekt. "We zijn wel van plan om nog even weg te gaan, maar dat besluiten we eigenlijk altijd last minute", zegt ze. "Dat hangt er ook van af of mijn man vrij kan krijgen of niet."

Niet genoeg

"We hopen dat het erin gaat zitten, want het is niet heel goedkoop." Het vakantiegeld van Cindy en haar man is niet genoeg voor een familievakantie in het hoogseizoen. "Het is niet honderd procent dekkend", zegt Cindy. "Dan ben je al gauw 6000 tot 7000 euro kwijt." En daar komen 'de leuke dingetjes' dan nog bij. "We kijken wel naar wat voordelig is, want we zijn met een groot gezin. Samen hebben we vier kinderen." Ze overweegt om te gaan in het naseizoen.