Economie groeit met 0,5 procent, met dank aan shoppers

De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid, met 0,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De helft van die groei komt door de hogere uitgaven van consumenten, meldt het CBS. Er werd meer uitgegeven aan kappers, horeca en aan de inrichting van de woning. Ook waren consumenten meer kwijt aan de gasrekening, omdat het kouder was dan een jaar geleden.

Consumenten hebben 3 procent meer uitgegeven dan een jaar geleden. Dat is de grootste groei sinds het begin van deze eeuw.

Het vertrouwen onder consumenten is relatief hoog, de huizenprijzen stijgen en steeds meer mensen hebben een baan. Afgelopen kwartaal was de sterkste banengroei in 10 jaar tijd. Ook het bedrijfsleven is positief. Het producentenvertrouwen bereikte in februari het hoogste niveau ooit. Vooral in de bouw en in de zakelijke dienstverlening groeit de omzet.

Duitsland

Met 0,5 procent is de groei iets teruggevallen ten opzichte van de 0,8 procent een kwartaal eerder. Nederland doet het wel beter dan Duitsland. Daar was de groei 0,3 procent in het eerste kwartaal, een halvering ten opzichte van het kwartaal ervoor.

In de hele eurozone kwam de groei volgens de eerste berekeningen uit op 0,4 procent. Een kwartaal eerder was dat nog 0,7 procent.