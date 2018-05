'Waar Erdogan ook zal zijn, daar gaan wij naartoe'

Volgens de UETD, de Turkse lobbyorganisatie van de AK-partij, zijn er 200 bussen naar Sarajevo gekomen, waarvan vier uit Nederland. Anderen kwamen zelf met de auto.

De NOS sprak met verschillende Turkse Nederlanders. Zo is Fatma uit Amsterdam met vier vriendinnen speciaal naar Sarajevo gereden om Erdogan te zien. "Ik kom om onze president uit Turkije te steunen," zei ze tegen de NOS. "We zagen de flyers en wilden er graag bij zijn."

Fatma vindt het belachelijk dat Erdogan in Nederland niet welkom is om campagne te voeren. "Ik heb het gevoel dat er sprake is van selectieve vrijheid. Nederland is een tolerant land waar veel mogelijk is. Waarom zou dit niet mogelijk kunnen zijn?"

Ze is blij dat Erdogan toch een andere plek heeft gekozen. "Dat hij toch zoekt naar mogelijkheden, en ervoor zorgt dat Turken uit verschillende landen bijeen kunnen komen," zegt ze. "Het maakt niet uit waar."

Negatieve reacties

De Turkse-Nederlandse legt uit dat ze liever niet in beeld wil omdat ze bang is voor negatieve reacties. "We zijn Nederlanders. We willen niet kiezen, we zijn er voor ons vaderland en voor ons moederland."

Ze merkt dat sommige mensen meteen een etiket op haar plakken als ze vertelt dat ze aanhanger van Erdogan is. Dat vindt ze jammer. "Dat je veel vragen op je af krijgt, waarom doe je dit? Of opmerkingen als: 'Dit had ik niet van je verwacht'. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar respecteer mijn gedachten," besluit ze.