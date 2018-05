Veel bedrijven halen privacydeadline niet, maar er komt geen uitstel

Een van de bedrijven die worstelen met invoering van de privacywet is online marketingbureau We Have A Plan uit Apeldoorn. "Ik heb vandaag nog drie nieuwe verwerkersovereenkomsten gesloten", zegt directeur Jan Wouter Offringa. Dat soort contracten moeten bedrijven sluiten met andere bedrijven die data namens hen verwerken.

Offringa vindt de nieuwe privacywet in principe een goed initiatief. "Je kwam onder de oude wet wel erg makkelijk weg met een vage disclaimer." Maar de nieuwe wet is onduidelijk, klaagt hij. "De EU heeft niet of nauwelijks gekeken wat de impact van de wet bij bedrijven is."

Te veel zorgen

Veel bedrijven maken zich wel te veel zorgen over de wet, zegt Jourová. "Ze zijn in paniek geraakt door de consultants die hen adviseren", zegt Jourová. "Ik hoor soms ongelofelijke verhalen, zoals voetbalclubs die toestemming zouden moeten vragen voor het maken van foto's tijdens wedstrijden. Dat is niet waar."