Herten Oostvaardersplassen afgeschoten op A6 na knipactie activisten

Staatsbosbeheer heeft begin van de middag drie edelherten doodgeschoten op de snelweg A6 tussen Lelystad en Almere. De herten konden ontsnappen uit de Oostvaardersplassen nadat dierenactivisten vannacht de afrastering op 21 plekken hadden opengeknipt.

"Onacceptabel", zegt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. "Met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar."

Stookten vuur

Volgens Staatsbosbeheer zijn de activisten vannacht op verschillende locaties over de hekken geklommen om balen hooi in het natuurgebied te verspreiden. Ze knipten op 21 plekken aan de Knardijk de afrastering door en stookten vuur bij het uitzichtpunt aan de Praambult.

Aan het einde van de ochtend bleken drie edelherten buiten de hekken te lopen bij de A6. Omdat de dieren volgens Omroep Flevoland de verkeersveiligheid in gevaar brachten, zijn ze na toestemming van de autoriteiten afgeschoten, zegt Van Dun.

Volop te eten

Staatsbosbeheer wijst erop dat in de Oostvaardersplassen inmiddels volop voedsel te vinden is voor de grote grazers. "Twee onafhankelijke dierenartsen constateerden op 9 mei nog dat bijvoeren door Staatsbosbeheer echt niet meer nodig is. Ze bevestigden hiermee hun eerdere bevindingen van 23 april dat het bijvoeren afgebouwd kon worden", aldus Van Dun.

De komende maanden vindt binnen de provincie Flevoland besluitvorming plaats over het toekomstige beheer in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer wijst de actievoerders erop dat ze gebruik kunnen maken van inspraakmogelijkheden bij dit democratische proces.