Franse filmmaker Luc Besson beschuldigd van verkrachting

De Franse regisseur, filmproducent en scenarioschrijver Luc Besson is beschuldigd van verkrachting. Afgelopen vrijdag werd in Parijs aangifte tegen hem gedaan door een bekende van Besson. Zelf ontkent de filmmaker. Hij zegt dat de beschuldiging is gedaan door een fantast.

De vrouw van 27 zegt dat Besson haar in een hotel in Parijs heeft gedrogeerd en heeft misbruikt. Daarna zou hij haar geld hebben gegeven en de hotelkamer hebben verlaten.

Besson (59) heeft bijna 100 films gemaakt en is onder meer bekend als regisseur van Le Grand Bleu en de actiefilm Léon, waarin de toen 13-jarige Natalie Portman haar acteerdebuut maakte. Ook produceerde hij de Taxi-reeks en de Taken-films met acteur Liam Neeson. Hij is een van de bekendste filmmakers van Frankrijk.

De beschuldiging tegen Besson komt aan het slot van het filmfestival in Cannes, waar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de filmindustrie dit jaar een belangrijk thema was.