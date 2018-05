Dader schietpartij Texas vuurde 'heel veel' kogels af op politie

Ondertussen komen er meer details naar buiten over de schietpartij en over de schutter. Eerder werd al duidelijk dat hij scholieren spaarde die hij mocht, volgens de voorzitter van een veiligheidscommissie van het Amerikaanse parlement riep Pagourtzis "verrassing" voor hij begon met schieten.

De schutter had geen strafblad of een crimineel verleden. "Hij heeft een schone lei", zegt de Texaanse gouverneur Abbott. "Er waren simpelweg geen aanwijzingen voor gevaar, zoals we eerder zagen bij heel veel andere schietpartijen."

Toch lijkt dat misschien wel niet waar te zijn. Volgens het Amerikaanse CBS News plaatste de schutter enkele uren voor de fatale schietpartij een vreemd bericht op Facebook, waarin hij zei: "Dangerous Days". Een motief voor de schietpartij is nog steeds niet bekend.

Pagourtzis zat volgens Amerikaanse media in het lokale footballteam en ook danste hij in de Grieks-Orthodoxe Kerk. Een van zijn docenten beschreef hem bij The New York Times als "stil, maar niet op een enge manier".