Scherper toezicht op contacten gedetineerden

Het toezicht op het contact dat gedetineerden met de buitenwereld mogen hebben, wordt aangescherpt. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft daar richtlijnen over opgesteld, naar aanleiding van een affaire met de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. Die bleek brieven te hebben gestuurd aan verscheidene media en een advocaat, zonder dat de directie van de gevangenis daarvan wist.

Vooral de poststukken en het telefoongebruik van gedetineerden met een vluchtrisico worden voortaan scherper in de gaten gehouden. Post wordt gecontroleerd op smokkelwaar en ook wordt nagegaan of de post echt voor de geadresseerde bedoeld is. Het personeel moet ook scherper nagaan of andere gedetineerden gedwongen worden hun telefoon of inlogcode af te staan.

De gevangenen moeten opgeven met wie ze willen bellen, zodat de directie daarop kan toezien. Journalisten die op bezoek gaan in een gevangenis moeten zich als zodanig melden.

In het geval van de gevangene Robert M. was sprake van een maatschappelijk risico. De maatregelen gelden dus ook voor die categorie.