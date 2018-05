Boeren op Schiermonnikoog krimpen veestapel vrijwillig in

Alle zeven melkveehouders op Schiermonnikoog krimpen hun veestapel fors in. 35 procent van de melkveestapel op het eiland verdwijnt uiterlijk in 2020. En daardoor daalt ook de stikstofuitstoot op het eiland met 35 procent.

De boeren lopen met hun huidige bedrijfsvoering tegen de grenzen van de milieuregels aan. Bovendien leidt de stikstofuitstoot op het eiland ertoe dat de natuur en soortenrijkdom op Schiermonnikoog fors achteruit gaat.

De boeren hebben daarom samen met Natuurmonumenten en de gemeente afgesproken om de veestapel in te krimpen. Tegelijkertijd hebben de boeren besloten om de melk die ze produceren op het eiland te houden en daar te verwerken en dus niet meer naar het vasteland te verschepen.

Eigen kaas

Boer Ludie van der Bijl moet ook koeien inleveren vanwege de nieuwe zelfopgelegde regels. "We zitten hier bij een nationaal park, een werelderfgoed. Er is ons alles aan gelegen om samen de kar te trekken", zegt hij.

Van der Bijl moet zo'n vijf van zijn 55 koeien wegdoen. Dat valt te overzien, maar het betekent wel dat er minder melkgeld binnenkomt. Met een eigen zuivelfabriek willen de boeren de gemiste inkomsten compenseren.

"De melk blijft op het eiland en het is in eerste instantie de bedoeling dat er kaas van wordt gemaakt", zegt hij. "Door het in de markt te zetten als Schiermonnikoogse kaas, moet het verschil van die 35 procent minder koeien worden terugverdiend."