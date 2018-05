Demonstranten de straat op in Amsterdam voor Palestina

In Amsterdam zijn sinds 13.00 uur honderden mensen op de been om hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De betogers verzamelden zich op de Dam en gingen daarna naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.

Hoeveel mensen er precies zijn, is onduidelijk. De politie doet daar geen uitspraken over, zegt een woordvoerder. Veel mensen hebben spandoeken en vlaggen bij zich en roepen steunbetuigingen voor de Palestijnen. Verder verloopt het protest voor zover bekend rustig. Eerder deze week gingen ook al pro-Palestina-betogers de straat op in Amsterdam, melden NH Nieuws en AT5.

Het protest in een initiatief van het Nederlands Palestina Komitee en de Internationale Socialisten. De demonstranten willen "een eind aan Israëlische onderdrukking van Palestijnen en de bezetting van Palestina", staat in een verklaring.

Directe aanleiding zijn de vele doden aan de grens met Gaza afgelopen maandag. Israëlische militairen openden toen het vuur op Palestijnse betogers. Er vielen volgens Palestijnse bronnen zeker 58 doden.