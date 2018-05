Houston, we have no memory card

Omdat het niet mogelijk is de geheugenkaart even snel op te halen, werd besloten door te te werken. "Ik stop de camera maar even terug, denk ik", verzuchtte Feustel. "Ik zal er maar niet over inzitten."

Ondanks het schoonheidsfoutje verliepen de werkzaamheden voorspoedig: in 6,5 uur sloten ze onder meer een koelpomp en een camerasysteem aan.