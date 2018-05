Energiebedrijven overwegen rechtsgang om kolencentrales

Energiebedrijven Uniper en RWE overwegen naar de rechter te stappen vanwege het wetsvoorstel dat kolencentrales verbiedt nog steenkool te gebruiken. Samen hebben zij drie van de vijf centrales in Nederland in handen.

Nuon, eigenaar van de Hemwegcentrale in Amsterdam geeft aan het kolenverbod van het kabinet te respecteren. Engie, dat ook een nieuwe centrale op de Maasvlakte heeft, wil het wetsvoorstel eerst bestuderen voor het met een reactie komt.

Voor Uniper en RWE gaat het om de nieuwe centrale op de Maasvlakte (Uniper) en de Eemshavencentrale (RWE), die per 2030 dicht moeten, en de Amercentrale (RWE) in Geertruidenberg, die vijf jaar eerder moet stoppen.

Alternatieven voor steenkool

"Zonder meer sluiten is onacceptabel", zegt een woordvoerder van Uniper. Zijn bedrijf praat met het ministerie van Economische Zaken over alternatieven voor steenkool om de centrale mee te laten draaien, zoals biomassa en waterstof.

"Als een alternatief kansrijk blijkt, verwachten we ondersteuning van de overheid bij de verdere ontwikkeling. Dat kan door aangepaste regelgeving en door subsidies, zoals ook bij zonne-energie gebeurt. Als de overheid daar tekortschiet, stappen we naar de rechter. We zijn wel benieuwd naar hoe de rechter de wet beoordeelt in het licht van het eigendomsrecht van de centrale dat bij ons ligt."

Compensatie

RWE wijst erop dat het de Eemshavencentrale, die in 2015 openging, op speciaal verzoek van de overheid bouwde met een investering van 3,2 miljard. Voor de Amercentrale heeft RWE een contract voor de levering van warmte dat loopt tot 2040.

"Momenteel is er geen compensatie voor het verbod om de centrales te exploiteren volgens de verleende vergunningen. Als de wet wordt ingevoerd zoals voorgesteld, overwegen we juridische stappen," staat in een verklaring.

Parijsakkoord

Nuon geeft aan blij te zijn dat er duidelijkheid is over de toekomst van de Hemwegcentrale, die volgens Nuon technisch nog tot 2034 had kunnen draaien. De centrale gaat eind 2024 dicht.

Milieuorganisatie Greenpeace reageert ondertussen teleurgesteld over het tempo waarin het kabinet tot sluiting over gaat. "De sluiting van de kolencentrales komt veel te laat voor het klimaat. Dit besluit respecteert het vonnis in de klimaatzaak niet, laat staan de doelen uit het Parijsakkoord.", zegt woordvoerder Faiza Oulahsen.