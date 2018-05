MH17-onderzoekers komen donderdag met tussenrapportage

Het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de crash van vlucht MH17, komt donderdag met een tussenrapportage. Ook wordt de hulp van het publiek ingeroepen bij de speurtocht naar de daders van de vliegramp.

Er worden geen mededelingen gedaan over mogelijke verdachten. Ook wordt geen informatie gegeven over de resultaten van de eerdere getuigenoproepen, meldt het JIT.

In oktober vorig jaar zei onderzoeksleider Fred Westerbeke dat zijn team steeds dichter bij de identiteit van de verdachten kwam. Hij kon toen niet zeggen wanneer het onderzoek klaar zou zijn om het aan de rechter voor te leggen. "We hebben misschien een paar maanden nodig, of een jaar", zei hij.

Samenwerking

In het team werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen hoe de ramp kon gebeuren en de verdachten voor de rechter te brengen.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij.