Peuter op de vlucht door België stierf toch door politiekogel

Een peuter die gisteren bij Bergen in België om het leven kwam bij een achtervolging door de politie, blijkt toch te zijn geraakt door een kogel. Het meisje van 2 is daardoor overleden, bevestigt justitie aan Belgische media na autopsie. Het ligt voor de hand dat het een politiekogel was. Gisteren werd nog gezegd dat het kind zeker niet door een politiekogel was gestorven.

Het gaat om de 2-jarige Mawda, van Iraaks-Koerdische afkomst, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Zij maakte deel uit van een groep Koerdische migranten die via België onderweg was van Duitsland naar Engeland. Het meisje woonde eerder met haar familie in Engeland, maar werd uitgewezen naar Duitsland. De familie probeerde via België terug te keren.

Paniekerige achtervolging

Ze waren gisteren in een busje met 26 volwassenen en vier kinderen onderweg, toen de Belgische politie hen opmerkte in de buurt van Namen. De bestelbus lag laag op de weg. Agenten probeerden de wagen te laten stoppen, maar de chauffeur reed door en dat leidde tot een lange achtervolging, waarbij onder meer een kind uit een autoraampje zou zijn gehouden om de agenten tot stoppen te bewegen.

Pas na 80 kilometer kwam de bus tot stilstand bij Bergen. Toen de agenten uit hun auto stapten, reed de chauffeur ineens weer door, schrijft Het Laatste Nieuws, en de agenten openden daarop het vuur.

Vervolgens werd het meisje gevonden. Ze was zwaargewond en bloedde uit haar gezicht. Uit de autopsie blijkt dat ze een kogel in een wang heeft gekregen. Ze is nog in een ambulance gelegd, maar onderweg naar het ziekenhuis overleed ze, meldt de VRT. Er volgt nu een onderzoek naar het optreden van de Belgische agenten.