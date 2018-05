Dode peuter gevonden in Belgische bus met 29 illegalen in laadruim

De Belgische politie heeft vannacht na een lange achtervolging een dode peuter aangetroffen in een bestelbus. Het ging om een meisje van drie, dat met 26 volwassenen en andere drie kinderen verstopt zat in het laadruim. Ze verbleven illegaal in België.

Bij de E24 in de buurt van Namen viel het voertuig op omdat het er opvallend zwaar uit zag. Ook bleek de nummerplaat niet te kloppen. Toen de politie een controle wilde uitvoeren, ging de chauffeur er direct vandoor. Tijdens de achtervolging werd een kind uit het raam gehangen, in de hoop dat dit politie zou afschrikken, schrijven Belgische media.

Irakezen

Uiteindelijk werd de bestelbus kilometers verderop bij Bergen klemgereden. De politie pakte drie verdachten op die vermoedelijk verantwoordelijk waren voor het vervoer. De meeste illegalen waren van Iraakse afkomst. Daarnaast zaten er vier Iraniërs en een Syriër in de bus. Ze worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Naar de doodsoorzaak van de peuter wordt nog onderzoek gedaan. Belgische media melden dat het meisje nog in leven was tijdens de achtervolging. Het parket van Bergen wil daar niet op reageren.