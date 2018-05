Douglas zwicht voor kritiek op weren medewerkster met hoofddoek uit winkel

Parfumerie Douglas gaat haar kledingbeleid aanpassen: medewerksters met een hoofddoek worden niet meer naar het magazijn verwezen, blijkt uit een verklaring van het bedrijf.

Aanleiding is de ophef die ontstond op Facebook. Een vrouw schreef daar dat een medewerkster in het filiaal in Leeuwarden alleen nog maar in het magazijn mag werken sinds ze een hoofddoek draagt.

"Nu zag ik haar al een tijdje niet in de winkel", postte ze. "Toen ik vroeg waar ze was, wist ik niet wat ik hoorde. Omdat ze een hoofddoek draagt, mag ze geen klanten meer helpen in de winkel. Ze mag alleen nog in het magazijn werken."

Neutraal visitekaartje

Douglas antwoordde daarop: "Onze verkoopmedewerkers zijn ons visitekaartje. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij neutraliteit en eenheid uitstralen. En daarom dragen onze verkoopmedewerkers neutrale, zwarte kleding, een shawl van Douglas en een badge."

De parfumerie schreef ook tegen "elke vorm van discriminatie" te zijn. Daarom kiest de onderneming voor neutrale kledingvoorschriften. Douglas staat in zijn kledingbeleid dus geen religieuze of politieke uitingen toe, meldde Omrop Fryslân.

Dit kwam de parfumerieketen op veel boze reacties te staan. Douglas schrijft nu in een verklaring de commotie te betreuren. "Het is nooit onze bedoeling geweest om met ons kledingbeleid mensen te kwetsen. Onze winkels zijn er natuurlijk voor iedereen!"

Het bedrijf heeft wel wat tijd nodig om het beleid aan te passen. Het is nog niet bekend wat de aanpassing gaat inhouden.