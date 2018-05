Premier Aruba: Nederland 'onverschillig' over vluchtelingenstroom Venezuela

De premier van Aruba Evelyn Wever-Croes hekelt de Nederlandse houding ten aanzien van de vluchtelingenstroom richting de ABC-eilanden. In gesprek met NRC noemt ze Nederland "te onverschillig en irritant".

Volgens Wever-Croes wil Nederland Aruba, een land in het Koninkrijk der Nederlanden, onvoldoende helpen met de opvang. "Nederland wil daaraan niet meehelpen, aan alles hangt een prijskaartje. Alleen van het ministerie van Defensie krijgen we hulp bij de logistiek", zegt de premier tegen de krant.

De Arubaanse premier heeft ook kritiek op de "twee gezichten" van de Nederlandse regering in de relatie met Venezuela. Aan de ene kant steunt Nederland EU-beleid waarin sancties worden opgelegd aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Aan de andere kant bracht minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok onlangs een bezoek aan Venezuela.

Maduro had de grenzen gesloten met de ABC-eilanden, omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen de smokkel van goud, koper en andere grondstoffen uit Venezuela. Na het bezoek van Blok werd de blokkade opgeheven. Wever-Croes noemt de bijeenkomst met Blok in Caracas, waar ook zij voor was uitgenodigd, "een show".

5000 illegalen

Sinds het uitbreken van de politieke en humanitaire crisis in Venezuela in 2015 trokken duizenden vluchtelingen naar de nabijgelegen eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Op Aruba verblijven momenteel zo'n 5000 illegalen op een bevolking van ruim 115.000. Intussen is Aruba bezig met plannen voor een opvangkamp waar plek is voor zo'n 500 vluchtelingen.

Zondag zijn er presidentsverkiezingen in Venezuela, maar veel mensen vragen zich af of de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Wever-Croes zegt tegen NRC rekening te houden met een massale toestroom van vluchtelingen na zondag.