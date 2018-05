Hoe belastend zijn de nieuwe Holleeder-tapes echt? Vandaag moet het blijken

Zijn de nieuwe, stiekeme geluidsopnamen van Willem Holleeder echt zo belastend als zijn zus Astrid beweert? Dat moet vandaag blijken in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, waar Astrid Holleeder opnieuw komt getuigen.

Het is de vierde keer dat Astrid aan het woord komt in het proces tegen haar broer. Willem Holleeder wordt verdacht van een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld tussen 2002 en 2006. Een deel van het bewijs haalt het Openbaar Ministerie uit gesprekken die Astrid Holleeder stiekem opnam. Daarop is volgens haar te horen hoe Willem Holleeder in versluierde termen spreekt over liquidaties.

Verhuizing

In maart kwam Astrid onverwacht op de proppen met de opgenomen gesprekken. Ze zei dat ze de audio-opnamen bij een kennis had verstopt, die de bandjes toevallig terugvond tijdens een verhuizing.

Snikkend kondigde ze aan deze nieuwe tapes in te leveren bij het OM. Volgens haar vormen de opnamen de "genadeklap" voor Willem Holleeder, iets dat haar behoorlijk raakt. "Als je het hebt over verraad, is dit wel de ultieme vorm", zei een geƫmotioneerde Astrid over haar getuigenis.

Op de nieuwe bandjes zou te horen zijn hoe Willem lacht om de dood van zijn zwager Cor van Hout en dat hij bang is dat crimineel Dino Soerel verklaringen zal afleggen. Samen met hem zou Holleeder opdracht hebben gegeven voor een aantal moorden. "Hij weet nu dat het voorbij is", zei Astrid in maart.

Transcripties

De afgelopen weken heeft het Openbaar Ministerie de geluidskwaliteit van de tapes opgekrikt en de gesprekken uitgewerkt. De transcripties zijn ook verstrekt aan Willem Holleeder, zodat hij zich kan voorbereiden op zijn verdediging.

Het OM is van plan om vandaag in de rechtszaal enkele korte fragmenten te laten horen. Ook zullen de officieren van justitie delen van de gesprekken citeren. Dan moet blijken of het nieuwe bewijs echt zo overtuigend is als Astrid Holleeder beweert.