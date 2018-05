Poetin feliciteert 'succesvolle' Assad in Sotsji

De Syrische president Assad heeft in de Russische stad Sotsji een bezoek gebracht aan zijn ambtgenoot Poetin. Volgens een woordvoerder van het Kremlin feliciteerde Poetin Assad met zijn "grote successen in de strijd tegen terroristen".

Assad zei dat de situatie in Syrië steeds stabieler wordt en dat dit openingen biedt voor een politieke oplossing voor het land. Hij voegde eraan toe dat er landen zijn die volgens hem geen stabiliteit in Syrië willen, doelend op onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Het Syrische regime, gesteund door het Russische leger, boekt steeds meer terreinwinst in de gewelddadige strijd met de verschillende groepen rebellen in het land. Er zijn nog maar een paar rebellenbolwerken over.

De twee presidenten zagen elkaar voor het laatst in december, toen Poetin een Russische basis in de Syrische stad Latakia bezocht. Een maand eerder hadden ze een onderhoud in Sotsji. Ook toen zeiden ze dat het tijd wordt voor het politieke proces in Syrië.