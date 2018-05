De haat-liefdeverhouding van 'openluchtmuseum' Giethoorn met Chinezen

Begrip

Ondernemer Gabriella Esselbrugge heeft zich actief ingezet om meer Chinese toeristen naar Giethoorn te krijgen. Ze runt een familiehotel in het dorp. Ze komt regelmatig in China en probeert haar Aziatische gasten meer uitleg te geven over wat wel en niet gewaardeerd wordt in het dorp. "Daarom zijn we vier jaar geleden begonnen met uitgeven van de Giethoorngids, ook in het Chinees. Daarin leggen we uit dat Giethoorn een dorp is waarin gewoond, gewerkt en gerecreƫerd wordt."

Ze probeert vooral het begrip te vergroten. Toerisme hoort er nou eenmaal bij, zegt ze en Esselbrugge is blij dat de mensen massaal naar het dorp komen. "We zorgen graag dat mensen hiernaartoe komen en we zijn er blij mee dat er het hele jaar door gasten zijn. We kunnen moeilijk na de herfstvakantie tegen ons personeel zeggen: het was gezellig, we zien jullie volgend jaar weer."

Omgevingsregisseur Kleen vat het treffend samen: "Gietersen vinden dat we wel gastvrij moeten zijn als dorp, maar we moeten het wel in goede banen leiden."