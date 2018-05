YouTube komt met nieuwe muziekdienst, maar concurrentie is groot

Google en dochterbedrijf YouTube heb een wat ingewikkeld verleden als het gaat om een streamingdienst. Zo populair als het normale YouTube is, zo impopulair zijn de betaalde varianten.

De huidige muziekdienst van Google, Google Play Music, moet uiteindelijk opgaan in YouTube Music. Om dit proces te versnellen kunnen gebruikers van Google's muziekdienst gratis gebruikmaken van YouTube Music.

Er is daarnaast nóg een nieuw abonnement: YouTube Premium. Naast de muziekdienst krijg je voor twee dollar extra per maand toegang tot alle door YouTube geproduceerde video's, zie je geen enkele reclame meer op het videoplatform en kun je video's downloaden en in de achtergrond afspelen.

Geruchten

YouTube werkt al geruime tijd aan deze nieuwe abonnementsmodellen. Rond de beursgang van Spotify werd het gezien als een potentieel gevaar, YouTube is en blijft een belangrijke speler.

De vraag is wel in hoeverre het erin bedrijf slaagt om echt op deze manier voet aan de grond te krijgen. Veel gebruikers zien YouTube toch vooral als het gratis platform. Tot nu toe lukte het niet om die denkwijze te veranderen.