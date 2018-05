Man dood na explosie van zijn e-sigaret

Een man uit Florida is begin deze maand overleden doordat zijn e-sigaret explodeerde, blijkt nu uit de autopsie. Volgens autoriteiten gaat het om de eerste persoon uit de Verenigde Staten die overleden is door een e-sigaret.

De 38-jarige Tallmadge D'Elia werd door hulpdiensten gevonden in zijn slaapkamer. Zijn lichaam was voor 80 procent verbrand en in zijn schedel zaten stukken van de e-sigaret waarop het logo van Smok-E Mountain te zien was.

De fabrikant zegt tegen ABC-nieuws dat de batterij van de sigaret de boosdoener was. Het bedrijf maakt mechanische sigaretten, die niet bedoeld zijn voor mensen die nog geen ervaring hebben met de e-sigaret. Omdat er geen beveiliging zit op de stroomtoevoer naar de verdamper waarin de vloeistof wordt gedaan, is de sigaret riskant voor beginnelingen.

Eisen verscherpt

Volgens de US Fire Administration zijn er tussen 2009 en 2016 zo'n 195 incidenten gemeld van explosies en branden die veroorzaakt werden door een e-sigaret. Dat leidde tot 133 gewonden. In 2015 explodeerde een e-sigaret in het gezicht van een 29-jarige man uit Colorado. Daardoor brak hij zijn nek en had hij geen tanden meer. In januari was er een brand bij de internationale luchthaven van Denver, die ook veroorzaakt werd door een e-sigaret.

Ook in Nederland wordt dit type e-sigaret via webshops aangeboden. De eisen voor alle e-sigaretten zijn sinds 2015 verscherpt. Uit onderzoek bleek dat in de damp van e-sigaretten niet alleen nicotine zit maar ook andere schadelijke stoffen.