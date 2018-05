Een op vijf scholieren: niet op school uit de kast komen

Hoewel in 2012 voorlichting over seksuele diversiteit verplicht werd, is de kijk van scholieren op homo- of bi-seksualiteit niet enorm verbeterd. Een onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe aandacht aan het onderwerp wordt gegeven.

De Onderwijsinspectie concludeerde in 2016 dat op 14 procent van de middelbare scholen nog geen voorlichting was. Scholen die wel voorlichting geven, doen dat vaak "incidenteel en fragmentarisch" en hebben nauwelijks inzicht in de effectiviteit.

Onderwijsinstellingen waar religie een grote rol speelt, zijn volgens lhbt-belangenorganisatie COC niet per se het probleem. "We maken ons vooral zorgen over scholen met een zekere onverschilligheid over diversiteit", zegt woordvoerder Philip Tijsma. "Ze gaan ervan uit dat het onderwerp bij hen niet speelt. Als leerlingen elkaar voor 'homo' uitschelden, zien ze daar bijvoorbeeld niet het probleem van in."

Beter trainen

Het COC wil dat docenten beter getraind worden om lhbt-acceptatie te bevorderen. "Want acceptatie begint op school", zegt voorzitter Tanja Ineke. "Basis- en middelbare scholen zijn verplicht om die te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat scholen wel met het onderwerp aan de slag willen, maar dat de kwaliteit van de lessen nog te wensen overlaat. Op docentenacademies wordt hier vrijwel geen aandacht aan besteed."

Volgens het COC en ontwikkelaars van een lesprogramma dat aantoonbaar werkt, presteren lhbt-scholieren op scholen die actief lesgeven om acceptatie en tolerantie te stimuleren beter in vergelijking met scholen die er geen aandacht voor hebben.