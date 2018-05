Kamer wil geen Europese belasting voor internetgiganten

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er voorlopig geen Europese belasting voor grote bedrijven als Facebook en Google. Een meerderheid vindt dat belastingheffing aan de lidstaten zelf is.

Er gaat een brief naar de Europese Commissie. De Kamer betwijfelt de toegevoegde waarde van een Europees beleid ten opzichte van een nationale aanpak, staat in een conceptbrief aan voorzitter Juncker.

De Europese Commissie stelde in maart een uniform belastingtarief van 3 procent voor om bedrijven als Google, Facebook, Airbnb en Uber meer belasting te laten betalen. De Europese Commissie vindt dat dit soort internetgiganten nu te weinig omzetbelasting afdragen.

Bedrijven hoeven niet in ieder land waar ze online actief zijn, omzetbelasting te betalen. Ze vestigen zich dan dus vaak in het land waar ze weinig geld hoeven af te dragen. Apple heeft volgens de EU in 2014 bijvoorbeeld slechts 0,005 procent belasting betaald dankzij een akkoord met de Ierse staat.

Gele kaart

VVD, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Forum voor Democratie en SGP stemden voor het sturen van een kritische brief aan de Europese Commissie. Daarin staat dat de Tweede Kamer negatief oordeelt over één Europese belasting voor de digitale economie. De VVD vindt wel dat internetbedrijven belast moeten worden, maar ziet dat veel lidstaten ook zonder Europese inmenging tot oplossingen kunnen komen. "Zoals de Franse belasting op visuele content en de Hongaarse belasting op advertenties", schrijft de partij in de conceptbrief.

GroenLinks is, net als het CDA, D66 en de PvdA, wel voor één Europese belasting. "Gelet op de grensoverschrijdende dimensie van digitale bedrijvigheid is een EU-initiatief noodzakelijk. Als elke lidstaat eenzijdig en naar eigen inzicht gaat optreden, kunnen nationale beleidsmaatregelen met elkaar botsen", is het GroenLinks-standpunt.

De brief van de Tweede Kamer gaat in tegen het kabinetsstandpunt. D66-staatssecretaris Snel is juist wel voor een Europese belasting voor digitale bedrijven.

Als een derdevan de nationale parlementen van de EU-lidstaten het voorstel van de Europese Commissie negatief beoordeelt, krijgt de Europese Commissie een 'gele kaart'. Zij moeten het plan dan heroverwegen.