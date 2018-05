Facebook-topman Mark Zuckerberg komt naar EU-parlement

Mark Zuckerberg komt naar het Europees Parlement om vragen te beantwoorden over het Cambridge Analytica-schandaal. "De oprichter en algemeen directeur van Facebook heeft onze uitnodiging aanvaard en komt zo snel mogelijk naar Brussel, mogelijk volgende week al", zegt parlementsvoorzitter Tajani.

Zuckerberg spreekt in Brussel met de fractievoorzitters van het Europees Parlement en de rapporteur van de commissie voor Burgerlijke vrijheden. Die bijeenkomst is niet openbaar. De nadruk ligt op de gevolgen van het schandaal voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, in mei volgend jaar.

Bij het Cambridge Analytica-schandaal kwamen data van 87 miljoen Facebook-gebruikers in handen van een Brits bedrijf, dat ze onder meer verkocht aan het campagneteam van president Trump. Dat gebruikte ze om mensen voor Trump of de Democratische kandidaat Sanders te laten stemmen en tegen Hillary Clinton.

Tech-top

Zuckerberg is volgende week ook in Frankrijk, voor een door de Franse regering georganiseerde top met techbedrijven. Ook IBM, Intel en Microsoft zijn daarbij. De Franse regering wil Frankrijk daar in de etalage zetten als goede vestigingsplaats voor bedrijven uit deze sector.

Zuckerberg heeft dan ook een persoonlijke ontmoeting met president Macron. Macron is een fervent voorstander van het plan van de Europese Commissie om internetbedrijven omzetbelasting te laten betalen in de landen waar hun gebruikers zitten.

Nu sluizen grote internationale landen die winsten nog door naar landen waar ze weinig of geen belasting hoeven te betalen. Ook Facebook maakt gebruik van dit soort constructies.