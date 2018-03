Facebook-belasting moet EU ieder jaar 5 miljard opleveren

Amerikaanse internetgiganten als Facebook, Google en Airbnb moeten zo snel mogelijk belasting gaan betalen in de EU. De bedrijven betalen hun belasting over winsten die ze in Europa halen nu nog vaak in de Verenigde Staten, of ze sluizen de winst weg via belastingparadijzen. De Europese Commissie komt vandaag met een plan om daar iets aan te doen: grote internetbedrijven moeten belasting betalen in het land waar ze het geld verdienen.

De Commissie wil dat internetgiganten 3 procent belasting gaan betalen over alle winsten die ze in Europa maken, ook als ze hier niet fysiek aanwezig zijn met een kantoor bijvoorbeeld. Volgens de Commissie kan het de EU-lidstaten 5 miljard euro per jaar opleveren.

Het probleem is duidelijk: een taxibedrijf in Nederland betaalde vroeger zijn belasting in Nederland. Ook een hotel in Nederland betaalde belasting aan de Belastingdienst. Maar internetbedrijven als Uber en Airbnb hoeven helemaal niet meer fysiek in Nederland aanwezig te zijn om daar toch winst te maken. Over de winsten wordt vervolgens niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten belasting betaald.

Irritatie over internetreuzen

De EU-lidstaten, met Frankrijk en Duitsland voorop, vroegen de Europese Commissie in oktober om daar snel iets aan te doen. Nu er steeds meer via internet wordt verkocht, komen de belastinginkomsten in gevaar, vrezen de landen.

Irritatie over de grote internetbedrijven speelt daarbij ook een belangrijke rol. Apple kreeg eerder van de Europese Commissie te horen dat belastingafspraken tussen dat bedrijf en Ierland illegaal zijn. Het bedrijf moet miljarden achterstallige belasting alsnog betalen. Volgens commissaris Vestager betaalde Apple in 2014 slechts 0,005 procent belasting over al z'n winsten.

Dat soort belastingconstructies wil de Europese Commissie vanaf 2019 helemaal onmogelijk maken. Internetbedrijven maken hun winsten weliswaar in een digitale omgeving, maar uiteindelijk is alles altijd wel weer terug te voeren op een land, zo redeneert de Commissie. Advertenties zijn gericht op mensen in landen, de huizen die via Airbnb worden verhuurd staan in landen, net als de taxi's die mensen bestellen. Over alle inkomsten uit dat soort activiteiten moet dan ook in die landen belasting worden betaald.

Ierland tussen twee vuren

De maatregelen zullen tot irritatie leiden in Washington. De EU probeert wel overal duidelijk te maken dat het niet specifiek om Amerikaanse bedrijven gaat die belasting in Europa moeten betalen, maar feit is dat vrijwel alle internetgiganten Amerikaans zijn. Vooral zij zullen worden getroffen.

Maar de plannen van de Europese Commissie zijn nog niet zomaar werkelijkheid. Alle EU-landen moeten unaniem instemmen met nieuwe belastingplannen. Met name Ierland heeft daar weinig belang bij. Apple is niet de enige internetgigant die z'n Europese hoofdkwartier in Ierland heeft staan en daar de Europese belastingen betaalt. Als het plan van de Europese Commissie doorgaat, wordt die voor Ierland lucratieve belastingroute afgesloten.