Vrachtwagen moet schoner van Brussel

De CO2-uitstoot van vrachtwagens moet de komende zeven jaar met 15 procent omlaag. Dat staat in een voorstel dat de Europese Commissie morgen presenteert. In 2030 moet de uitstoot met 30 procent zijn teruggedrongen. Nederland is teleurgesteld over het plan: het kabinet had gehoopt dat de commissie ambitieuzer zou zijn.

Om de klimaatdoelstelling uit het akkoord van Parijs te bereiken, moet de uitstoot van vrachtwagens fors omlaag. Dat kan onder meer door de cabine en de laadruimte beter te stroomlijnen. Een betere aerodynamica leidt tot minder brandstofgebruik en dus tot minder uitstoot.

Vervoer veroorzaakt een kwart van de CO2-uitstoot in heel Europa en die uitstoot neemt nog steeds toe. Bovendien is het vervoer relatief makkelijk aan te pakken. "Laaghangend fruit" noemen diplomaten in Brussel dat.

Versnellingsbak