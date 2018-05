'Veel vragen' over uitwerking toerisme-aanpakplan Amsterdam

We moeten het volgens Hodes vooral zien als een tegemoetkoming aan de Amsterdammers. Het is volgens hem echter maar de vraag of het veel impact zal hebben op de drukte in stad. "De toerist zal nog altijd naar de binnenstad komen." Daarom pleit hij voor een bredere aanpak in de hele metropool. "Niet dat Airbnb alleen in het centrum niet meer mag en dat vervolgens Amstelveen volloopt."

'Is dit ook realistisch?'

Toerisme-ondernemingen reageren sceptisch op het nieuws. Zoals Sergio Segers, de woordvoerder van de Tourism Group, die rondvaarten en touringbusritten verzorgt in de stad. "Het is goed dat er maatregelen komen om de stad leefbaar te houden, maar is het ook realistisch? Je kan wel de mensen op een rondvaartboot laten stappen buiten het centrum, maar hoe gaan ze daar dan naartoe?"

Hij denkt dat de drukte zich zo alleen maar verplaatst. Wat zijn de alternatieven, wil Seger graag weten. Hij hoopt dat de branche en Amsterdam daarover samen om de tafel kunnen. "Hoe gaat dat allemaal in de praktijk straks? Er zijn nog veel vragen over de uitwerking. Touringcars buiten de ring houden bekent bijvoorbeeld ook niet meer met de bus op schoolreisje naar Artis."

Amsterdam moet vooral zijn imago als partystad aanpakken, vindt Nap. Volgens het bestuurslid van Wijkoverleg d'Oude Binnenstad trekt de stad nu nog te veel verkeerde toeristen aan.

Desondanks is hij blij dat de eerste stappen lijken gezet. Amsterdam wil met de lijst werk gaan maken van de toerismeproblematiek. Maar het blijft afwachten hoe dat in de praktijk uitwerkt. "Ik zie een heleboel zinnen staan: dit gaan we aanpakken. Toch weet ik gewoon dat ik na een paar weken weer te horen krijg: het is toch moeilijker dan we dachten."