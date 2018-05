3 tot 6 jaar cel voor bemanning en eigenaar Urker drugskotter

De Urker eigenaar en vier opvarenden van de drugskotter Z-181 zijn veroordeeld tot celstraffen van drie tot zes jaar cel. De mannen visten in juni vorig jaar 260 kilo cocaïne op uit de Noordzee, maar ze werden betrapt toen ze de drugs aan wal wilden brengen.

Een man uit Montenegro kreeg de hoogste straf van zes jaar. Hij zou niet tot de reguliere bemanning van het schip hebben behoord, maar kwam speciaal aan boord toen het schip uitvoer om de drugs uit zee op te vissen.

Niets gezegd

Het Urker bemanningslid F. moet van de rechter vijf jaar de cel in. Dat is meer dan justitie had geëist. De rechtbank rekent het hem aan dat hij in de zaak niets heeft gezegd.

De eigenaar van de kotter, Johannes N., moet vier jaar de cel in. Dat is een jaar meer dan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist.

De schipper van de Z-181 kreeg drieënhalf jaar cel opgelegd. Een Poolse ingehuurde kracht kreeg drie jaar cel, schrijft Omroep Flevoland.

De kotter staat om bedrijfsmatige redenen in België geregistreerd maar is eigendom van een Urker rederij.