Bouwwereld slaat alarm over 'overhaast' aardgasverbod

In de bouwwereld bestaan grote zorgen over het 'overhaaste' verbod op het bouwen van nieuwe woningen met een aardgasaansluiting. Dat gaat al op 1 juli in, een half jaar eerder dan de sector dacht. Brancheorganisaties schrijven in een brief aan het kabinet dat ze dit niet vinden getuigen van goed bestuur, meldt de Volkskrant.

Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties zijn bang voor vertragingen en uit de hand lopende kosten bij bouwplannen die nog op de tekentafel liggen. Het zou gaan om ten minste 10.000 woningen die zijn ontworpen met een aardgasaansluiting.

De ontwerpen moeten worden aangepast en dat brengt kosten met zich mee. Ook worden woningen later opgeleverd dan gepland. Zo moeten huizen in plaats van met cv-ketel worden uitgerust met bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp.

Paniekvoetbal

In het regeerakkoord van vorig jaar oktober werd rekening gehouden met "het eind van de kabinetsperiode" als streefmoment om alle nieuwe woningen aardgasvrij op te leveren. Minister Ollongren noemde in december nog het jaartal 2020.

Maar de zware aardbeving in Zeerijp op 8 januari heeft ertoe geleid dat de politiek haast heeft gekregen. Eind januari besloot de Tweede Kamer dat de verplichting om alle huizen in Nederland op het gas aan te sluiten zo snel mogelijk van tafel moet. Dat wordt dus 1 juli. De belangenclub van projectontwikkelaars Neprom spreekt van 'paniekvoetbal'. Projecten die al langere tijd op stapel staan moeten ingrijpend worden herzien.

Ook is er een tekort aan installateurs die weten hoe ze een warmtepomp moeten installeren. Dat is het aanzienlijk duurdere alternatief voor de traditionele cv-ketel.