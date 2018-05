'De afgeplakte pagina's uit Anne Franks dagboek kunnen er nog wel bij'

Het NIOD, dat ook ditmaal meewerkte aan het onderzoek, schrijft daarover: "Het dagboek van Anne Frank is erfgoed met grote historische waarde, dit rechtvaardigt onderzoek ernaar. (...) Ook de afgeplakte gedeelten behoren tot het object van onderzoek. Het toegankelijk maken ervan is vanuit wetenschappelijk opzicht net zo vanzelfsprekend als het zichtbaar maken van een verborgen afbeelding onder een schilderij van Rembrandt."

Barnouw herinnert zich eenzelfde dilemma in de jaren 80, toen hij meewerkte aan een nieuwe versie van het boek, waar meer in stond dan in Het Achterhuis. In die versie, die onder toeziend oog van Otto Frank was gepubliceerd, waren enkele passages geschrapt. Die gingen onder meer over seksualiteit. In de wetenschappelijk versie van het NIOD uit 1986 staan die teksten wel.

"Er was toen discussie of het wel kies was om dat te publiceren. Zelfs een Kamerlid bemoeide zich ermee", vertelt Barnouw. "Maar het was jaren daarvoor Otto Frank die ervoor koos om überhaupt het dagboek van zijn dochter te publiceren, het meest intieme wat je kan bedenken." Dus konden de extra passages ook wel, was de overweging.