Haagse politie werd gewaarschuwd dat Syriër een aanslag zou plegen

De politie heeft begin maart een waarschuwing gekregen dat de 31-jarige Syriër die eerder deze maand in Den Haag drie mensen neerstak, van plan zou zijn "een terroristische daad" te plegen. Dat schrijft het OM in een update over de zaak.

De schriftelijke melding over Malek F. was anoniem en in gebrekkig Engels opgesteld. De politie deelde deze informatie met de AIVD en besprak de zaak met de gemeente en andere instanties. "Dit brede onderzoek gaf op dat moment geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar kon dit ook niet uitsluiten", schrijft het OM.

Wisselende verklaringen

Over zijn motief is nog niet meer bekend. F. legt wisselende verklaringen af. In de woning van de man is vooralsnog geen materiaal aangetroffen dat "duidt op een terroristisch gedachtengoed". Alle scenario's worden nog open gehouden, inclusief een mogelijk terroristisch oogmerk. Het incident is niet opgeëist.

Alleen een anonieme verklaring, zonder verdere bevestiging uit onderzoek, is onvoldoende om iemand aan te houden. De Syriër zat op het moment van de waarschuwing gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling, nadat hij zijn huisraad uit het raam had gegooid.

Pogingen tot moord

Nu is hij opgenomen in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen en mag hij alleen met zijn advocaat praten. De man wordt verdacht van drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café aan het Johanna Westerdijkplein.

De slachtoffers zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Een van hen is een 35-jarige Hagenaar die al jaren op het Haagse ROC werkt, schrijft Omroep West. Volgens zijn moeder werd de man gestoken in zijn hoofd, nek en hand. Morgen mogen de hechtingen eruit. De slachtoffers wacht nog een "flinke periode van herstel", schrijft burgemeester Pauline Krikke.

Nieuwe bijeenkomst

Krikke zei snel na het incident dat er "geen signalen" waren dat er meer speelde dan dat F. bij de politie bekendstond vanwege "verward gedrag". Op dat moment was ze niet op de hoogte van de tip over zijn plan, zeggen bronnen tegen de NOS. Volgens het OM had de politie dit dus wel met de gemeente besproken.

Vrijdag is opnieuw een bijeenkomst met bewoners en ondernemers, burgemeester, politie en OM.