Harry and Meghans huwelijk is een miljoenenbusiness

Ook in de sjieke Londense wijk Notting Hill komen winkels steeds massaler in de huwelijksstemming. Bij The Biscuiteer, een koekjeswinkel, hebben ze de hele etalage ingeruimd voor twee enorme Harry en Meghan-koeken. Harry gekleed in zijn legeruniform, waarin hij ook gaat trouwen, en Meghan in bruidsjurk.

Champagne en aardbeien

"Dit is zo belangrijk voor onze winkel", zegt manager Kate Weil. "Het zorgt voor zoveel meer klanten. We hebben een speciale Royal Wedding-koektrommel laten maken. Met koekjes in de vorm van een bruidstaart en van Windsor Castle." En ook al kost zo'n trommel omgerekend 50 euro, het schrikt nauwelijks klanten af. "Mensen houden hiervan. Britten zijn dol op bewaaritems."

Daarnaast is er geen klant te vinden die zich niet verheugt op 19 mei. "Het wordt geweldig", zegt Antonia. "We organiseren een groot feest in de tuin met champagne en aardbeien." Vooral het feit dat Meghan geen typisch Britse prinses is, bevalt. "Ze is Amerikaans, van gemengde afkomst. Daaraan zie je dat de koninklijke familie aan het moderniseren is." En een andere klant, John, vult aan: "Ze is niet zo uit de hoogte, dat vind ik leuk."

Met nog één week te gaan proberen Britse winkels, bedrijven en horeca een flink slaatje te slaan uit het koninklijke huwelijk. "Ze zijn gewoon ontzettend belangrijk voor onze economie. Het is meer dan alleen een sprookje", zegt Kate Weil.