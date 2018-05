Wilde dieren en landmijnen gevaar op nieuwe Balkanroute door Bosnië

Abdullah liep dagen achtereen door bergen en bossen in Albanië en Montenegro om in de Bosnische hoofdstad Sarajevo terecht te komen. Met twee broers verliet hij Afghanistan op zoek naar een betere toekomst in Europa. Onderweg kwam hij wilde dieren tegen. "Je vindt van alles in de jungle," vertelt hij vanuit een koepeltentje in een stadspark in Sarajevo. "We hebben drie wolven gezien en heel veel slangen. Vooral in Montenegro en Bosnië was het gevaarlijk."

Hij is een van de migranten en vluchtelingen die een nieuwe route door de Balkan hebben ontdekt: vanuit Griekenland, via Albanië en Montenegro naar Bosnië-Herzegovina. "We staken 's nachts de grenzen over, gewoon lopen, lopen, lopen," vertelt hij. In Sarajevo probeert hij te rusten, voordat hij de reis naar Kroatië en Slovenië voortzet. En dan verder. Zijn gewenste eindbestemming is Nederland.

Vaker via Bosnië

Omdat de 'oude' Balkanroute, via Macedonië en Servië, moeilijker is geworden door strenge grenscontroles en grenshekken bij Hongarije, proberen vluchtelingen en migranten het nu steeds vaker via Bosnië. Sarajevo is een tussenstop op hun weg naar West-Europa.

"Het is een bekend fenomeen," zegt Peter van der Auweraert van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Sarajevo. "Migranten gaan de nieuwe route gebruiken en er informatie over uitwisselen zodra smokkelaarsnetwerken hem hebben ontdekt."

Wilde dieren zijn niet de enige obstakels voor vluchtelingen en migranten in Bosnië. Ook achtergebleven landmijnen uit de oorlog zijn een gevaar, benadrukt Van der Auweraert. "Er zijn een aantal regio's waar mijnen niet meer te lokaliseren zijn, omdat mensen gewoon niet meer weten waar ze liggen of door landverschuivingen. Gelukkig hebben we nog geen slachtoffers gehad." Vrijwilligers en lokale hulporganisaties verspreiden flyers met informatie over landmijnen onder de migranten.