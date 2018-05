Marvel gaat weer voor mijlpaal: islamitische superheld krijgt hoofdrol

Focus op diversiteit

Marvel wordt de laatste tijd geroemd om de diverse casts van hun films. Zo wordt nu gewerkt aan de superheldenfilm Captain Marvel, die een vrouwelijke superheld in de hoofdrol heeft (gespeeld door actrice Brie Larson). Afgelopen jaar was Marvels film Black Panther een enorme hit. Black Panther is de eerste superheldenfilm met een vrijwel volledig zwarte cast en crew. Filmkenners zeggen dat het een jonge zwarte generatie iets geeft om tegenop te kijken en trots op te zijn.

Niet alleen Marvel richt zich op diversiteit. Ook DC Comics creëerde een belangrijke mijlpaal in Hollywood met Wonder Woman, die werd geproduceerd door een vrouwelijke regisseur. Patty Jenkins was de tweede vrouw die een film met een budget boven de 100 miljoen dollar mocht opnemen. Ook het feit dat een film succesvol was met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol viel toen op. "Dit laat zien dat superheldenfilms niet alleen voor mannen zijn", zei Jeff Goldstein van Warner Bros toen.