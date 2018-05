Libië overhandigt lichamen gedode christenen aan Egypte

Libië geeft vandaag de lichamen terug van de twintig Egyptische christenen die in 2015 door IS werden vermoord in de buurt van de stad Sirte. De lichamen van de kopten waren in oktober teruggevonden.

In februari 2015 bracht terreurorganisatie IS schokkende beelden naar buiten van de Egyptische christenen. De ontvoerde mannen zaten op het strand in oranje overalls met achter zich iemand van IS. Korte tijd later werden ze onthoofd. De beelden leidden tot verontwaardigde reacties over de hele wereld.

Vorig jaar werd de stad Sirte heroverd op IS. Een van de IS-leiders die toen werden gearresteerd, vertelde waar de beelden waren gemaakt en waar de mannen lagen begraven. De overblijfselen werden teruggevonden, met de oranje overalls.

De lichamen worden van de stad Misrata naar Egypte gevlogen.