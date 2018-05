Explosie bij hoofdbureau politie Surabaya

De Indonesische stad werd gisterochtend in alle vroegte ook al getroffen door bomaanslagen op kerken. Daarbij kwamen zeker dertien mensen om het leven. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door IS. De aanslagen werden door de zes leden van één familie gepleegd.

Eerder vannacht was er ook al een explosie in een buitenwijk van Surabaya. Daar ging in een appartement een bom te vroeg af. Twee mensen overleefden dat niet. Volgens de politie ging het in dit geval ook om een familie van zes die een onbekend doelwit in Surabaya zou hebben willen opblazen. De moeder en de oudste zoon kwamen bij de explosie om het leven.