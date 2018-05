Waylon blijft geloven in het Songfestival

"We moeten blijven innoveren, met nieuwe dingen komen. Misschien iets minder gaan nadenken over wat zou kunnen scoren, maar iets maken dat de kunst en cultuur van het land vertegenwoordigt", zei Waylon tegen de toegestroomde pers.

"Vorig jaar won een mooi liedje, nu een vrouw die een kip nadoet, een paar jaar geleden won een vrouw met een baard. Het is jammer dat rariteit nog steeds de hoofdmoot is. Vroeger had je geweldig mooie liedjes, nu heb je die nog maar af en toe."

Vooroordelen bevestigd

Over de winnares, Netta uit Israël, zei Waylon dat hij snapte dat ze gewonnen heeft. "Wederom heeft het songfestival alle vooroordelen bevestigd. Maar wij zijn rechtop blijven staan, hebben iets neergezet waarin we geloofden en wat nog niet eerder is gezien. Volgens mij was het een hele mooie."

De zanger laat zich door het tegenvallende resultaat niet uit het veld slaan. "Sterker nog, ik heb net al tegen iemand van AVRO/TROS gezegd dat ik er een traditie van ga maken om elke vier jaar mee te doen. In 2014 (samen met Ilse de Lange als de Common Linnets), in 2018 en in 2022 dus weer."

Waylon ging na de interviews nog uitgebreid op de foto met fans en nam cadeautjes voor zijn zwangere vriendin en de baby in ontvangst.