Europa deze week: snapt de burger de EU nog wel?

"We behandelen de EU als onze schoonmoeder", zegt de Vlaamse Europarlementariƫr Lieve Wierinck. "Als het misgaat, heeft zij het gedaan." Ze stond vorig weekend op de open dag van de Europese instellingen in Brussel bij de stand van ALDE. Dat is de liberale fractie in het Europees Parlement, waarin ook de VVD en D66 zitten.

Dat lijkt inderdaad het lot van de EU in veel lidstaten. De unie wordt regelmatig eerder als een vloek gezien, dan als een zegen. De open dag is een jaarlijks evenement, waarbij de burgers vrij in en uit kunnen lopen bij de Europese instituties. De bedoeling is te laten zien waar de EU voor staat en wat er nu eigenlijk achter al die imposante gevels gebeurt.